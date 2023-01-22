محافظ دهوك: تحويل منطقة الصناعة الى حديقة عامة خلال ايام

أربيل (كوردستان24)- قال محافظ دهوك علي تتر اليوم الأحد، انه سيتم تحويل منطقة الصناعة في دهوك، الى حديقة عامة كبيرة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال علي تتر للصحفيين، انه تم الانتهاء من تأسيس منطقة صناعية هي واحدة من أكبر المناطق الصناعية على مستوى إقليم كوردستان والعراق، مؤكدا ضرورة إخلاء المنطقة الصناعية الحالية في المدينة، خلال أيام.

واكد تتر أنه تم منح مهلة زمنية حتى 26 من شهر كانون الثاني الحالي، ليقوم أصحاب المحال في المنطقة الصناعية بالإخلاء، والانتقال الى المنطقة الصناعية الجديدة، لافتا الى أنه لا يوجد أي مبرر لتمديد المهلة الزمنية للإخلاء.

وأشار محافظ دهوك، الى ان نقل المنطقة الصناعية سيسهم في تنظيف البيئة في المدينة بشكل أكبر.