سیاسة

محافظ دهوك: تحويل منطقة الصناعة الى حديقة عامة خلال ايام

author_image سوار أحمد
کوردستان علي تتر دهوك منطقة الصناعة حديقة

أربيل (كوردستان24)- قال محافظ دهوك علي تتر اليوم الأحد، انه سيتم تحويل منطقة الصناعة في دهوك، الى حديقة عامة كبيرة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال علي تتر للصحفيين، انه تم الانتهاء من تأسيس منطقة صناعية هي واحدة من أكبر المناطق الصناعية على مستوى إقليم كوردستان والعراق، مؤكدا ضرورة إخلاء المنطقة الصناعية الحالية في المدينة، خلال أيام.

واكد تتر أنه تم منح مهلة زمنية حتى 26 من شهر كانون الثاني الحالي، ليقوم أصحاب المحال في المنطقة الصناعية بالإخلاء، والانتقال الى المنطقة الصناعية الجديدة، لافتا الى أنه لا يوجد أي مبرر لتمديد المهلة الزمنية للإخلاء.

وأشار محافظ دهوك، الى ان نقل المنطقة الصناعية سيسهم في تنظيف البيئة في المدينة بشكل أكبر.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف