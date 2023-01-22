الرئيس بارزاني يستقبل وفداً مشتركاً من السفيرين الفرنسي والألماني لدى العراق

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاحد في صلاح الدين وفداً مشتركا من السفيرين الالماني والفرنسي، وثمن الرئيس بارزاني قرار البرلمان الالماني عالياً في الاعتراف بالمجازر في سنجار باعتبارها إبادة جماعية، داعياً الدول الاتحاد الاوروبي الى اتخاذ قرارات مماثلة من أجل تحقيق العدالة وتضميد جراح الايزيديين.

وقال مقر الرئيس بارزاني في بيان له اليوم الاحد "إستقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين اليوم الأحد 22 من كانون الثاني ٢٠٢٣ كلاً من السفير الفرنسي أريك شوفالييه والسفير الالماني مارتن ييغر".

وأضاف البيان "أعرب سفيرا البلدين في بداية اللقاء عن التعاون المشترك بين فرنسا وألمانيا لاسيما في القضايا الدولية المهمة، وخاصة الوضع في العراق وإقليم كوردستان، حيث ينوي كلا البلدين فرنسا والمانيا إنشاء مركز ثقافي مشترك بينهما في قلعة أربيل، من أجل تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين إقليم كوردستان وكل من ألمانيا وفرنسا".

وأشار البيان الى أن الرئيس بارزاني "عبر عن سعادته بالتعاون بين الدولتين ألمانيا وفرنسا في القضايا الدولية واعتبرها قضية مهمة ومؤثرة ، كما ثمن الرئيس بارزاني عالياً قرار البرلمان الألماني الإعتراف بالمجازر في سنجار باعتبارها إبادة جماعية واعتبرها خطوة مهمة وتاريخية"، داعياً دول الاتحاد الاوروبي الاخرى الى "اتخاذ قرارات مماثلة من أجل تحقيق العدالة وتضميد جراح الأخوات والأخوة الإيزيديين".

وأوضح البيان "ناقش الاجتماع من جانب آخر الأوضاع السياسية في المنطقة وآخر مستجدات العملية السياسية العراقية والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، حيث أعرب الوفد الضيف عن إرتياحه للأجواء الإيجابية بين الإقليم وبغداد وأنها فرصة من أجل تثبيت دعائم الإستقرار في العلاقات بين أربيل وبغداد ".

وتابع البيان " أما الوضع السياسي في إقليم كوردستان فقد كان موضوعًا آخر للاجتماع ، حيث أكد الوفد الضيف مجددًا أن فرنسا وألمانيا ستواصلان الدعم والشراكة والتنسيق مع إقليم كوردستان".