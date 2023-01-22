منتخب الشباب يرفع وتيرة استعداداته لنهائيات آسيا

أربيل ( كوردستان 24)- يواصل منتخبنا الشبابي لكرة القدم تدريباته في مدينة أنطاليا التركية التي تحتضن معسكره التحضيري لنهائيات أمم آسيا التي ستقام في أوزبكستان مطلع شهر آذار المقبل.

وقال المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب قحطان المالكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، 22 كانون الثاني 2023 إن" المعسكر سيستمر لمدة 13 يوماً وهو الأخير قبل الدخول في نهائيات كأس آسيا "، مبيناً، أن "المعسكر ستتخلله إقامة ثلاث مباريات ودية: الأولى أمام منتخب طاجيكستان وتقام يوم غد الاثنين، والثانية أمام قيرغستان في السادس والعشرين من الشهر الحالي والأخيرة أمام المنتخب الأردني في التاسع والعشرين من الشهر ذاته".

وأضاف المالكي، أن" مستويات هذه المنتخبات مقارب للفرق التي سيواجهها منتخبنا في المنافسة، لذا فإن الجهاز الفني بقيادة المدرب عماد محمد يعول على هذه الوديات للوقوف على جاهزية الكاملة من الجانب البدني والجانب الفكري والجانب التكتيكي".

وتابع المالكي :" قائمة الفريق شهدت تواجد المحترفين بلند ازاد وآدم يوسف وسيلتحق قريباً المحترف شربل شمعون بالإضافة إلى تواجد اللاعبين المحليين"، لافتاً إلى أن " الأجواء في المعسكر مناسبة للفريق وجميع اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة ومعنويات عالية".

ووضعت قرعة كأس آسيا للشباب 2023 منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب أوزبكستان وسوريا وإندونيسيا.