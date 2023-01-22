مجتمع

الكنيسة الكلدانية تدين إقدام متطرف سويدي بإحراق نسخة من القرآن الكريم

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - أدانت الكنيسة الكلدانية، اليوم الأحد، 22 كانون الثاني 2023 إقدام متطرف سويدي بإحراق نسخة من القرآن الكريم.

وذكر اعلام البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الكنيسة الكلدانية تدين قيام شخص سويدي متطرف باحراق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في السويد".

واضاف ان "هذا السلوك يتنافى مع القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية، ويجرح مشاعر الملايين من المسلمين في العالم، ويؤجج خطاب الكراهية في وقت يحتاج فيه عالمنا الى السلم الأهلي".

وتابع ان "على الدول أن تتحمل مسؤوليتها باحترام حق كل إنسان بممارسة إيمانه بكل حرية، عليها أن تقوم بخطوات راسخة في حماية الديانات، ورموزها، والمؤمنين بها، وإشاعة روح المحبة والاُخوّة بين اتباع الديانات، وتحصين المواطنين من التطرف والعنف، ومعاقبة المسيئين منعاً لتكرارها"

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