سیاسة

القوات الأمنية تعتقل شخصا عمل في " كتيبة الاستشهاديين" في نينوى

author_image سوار أحمد
العراق الاستخبارات اعتقال داعش

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية اليوم الأحد، القبض على شخص عمل فيما يسمى كتيبة الاستشهاديين والانتحاريين بنينوى.

وذكر بيان للوكالة، أن "مفارز الوكالة نفذت عملية أمنية استندت لمعلومات استخبارية ووثائق تعود لعصابات داعش الارهابية، فضلا عن تكثيف التدقيق الميداني، حيث تم التوصل الى ارهابي خطير يعمل في مايسمى (كتبية عامر ابن الجراح ) والتي تضم إرهابيين انتحاريين تم تدريبهم على القيام بعمليات إرهابية".

وأشار إلى أن "الإرهابي تم تكليفه بتنفيذ عمليتين في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين اثناء عمليات التحرير، ولكنها فشلت لوجود ضغط امني مكثف على تلك المجاميع في حينها، كما اعترف بارتكابه عمليات ارهابية اخرى ابرزها المشاركة في مهاجمة القوات الأمنية"، مؤكداً "أتخاذ جميع الاجراءات القانونية اصوليا".

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