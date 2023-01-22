سیاسة

العراق يدين سماح السويد بإحراق نسخة من المُصحَف

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الخارجية العراق تنديد احراق المصحف السويد

أربيل (كوردستان24)- أدانت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، اليوم الأحد، سماح السلطات السويديَّة قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المُصحَف، الأمر الذي تسبب بردود أفعال حادة وتنديد من عدد من الدول الإسلامية.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزارة الخارجيَّة العراقيَّة تُعرِبُ عن إدانة واستنكار جُمْهُوريَّة العراق الشديدين، لسماح السلطات السويديَّة لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المُصحَف الشريف أمام سفارة جُمْهُوريَّة تركيا في ستوكهولم" ،مؤكدة أن "هذه الأحداث من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم وتشكل استفزازاً خطيراً لهم".

ودعت الوزارة بحسب البيان، "المجتمع الدوليّ إلى تحمّل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة، ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرُّف ومحاسبة مرتكبيها".

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