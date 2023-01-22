على لوحةٍ طرقيّة.. مدينةٌ أميركية توثّق حكاية لجوء الكورد إليها

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت بلدية ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، نصب لوحةٍ طرقية على أحد الشوارع الرئيسة في المدينة، تقديراً للدور المهم للجالية الكوردية فيها.

وتُعرف مدينة ناشفيل بين الكورد، باسم "كوردستان الصغرى"، حيث يعيش فيها أكثر من 20 ألف كوردي من جميع أنحاء كوردستان.

ورُفِعت الستارة عن اللوحة، التي تحكي قصة نحو نصف قرنٍ على انتقال الكورد إلى المدينة منذ عام 1976، بحضور عددٍ كبير من أبناء الجالية الكوردية، فضلاً عن مسؤولين حكوميين.

ووُضِعت اللوحة في أحد الشوارع الرئيسية للمدينة، قرب مركز صلاح الدين وعدد من المشاريع التجارية التي تتبع لأبناء الجالية.

وقال رئيس بلدية ناشفيل، جون كوبر، "من المهم جداً أن تكون لدينا لوحة تاريخية تتحدث عن العلاقة الطويلة والقيّمة بين الشعب الكوردي ومدينة ناشفيل، إنه لأمرٌ رائع أن تتواجد أكبر جالية كوردية في الولايات المتحدة".

وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان 24، "هناك علاقة استمرت نحو 50 عاماً بين شعبينا، ونتطلع إلى علاقة أخوية رسمية مع مدينة كوردية ومواصلة الحوار الثقافي المهم بين شعبينا".

ووفقاً لإحصائياتٍ غير رسمية لعام 2022، يعيش أكثر من 20 ألف كوردي في ناشفيل، وهو أكبر تجمّع كوردي في الولايات المتحدة.

ويلعب الكورد في مدينة ناشفيل دوراً هاماً ضمن القطاعات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والتعليمية والمهنية.

ومنذ عقود، فرَّ آلاف الكورد إلى ناشفيل كلاجئين، بسبب ممارسة النظام الاضطهاد ضدهم على مدى سنوات طويلة.