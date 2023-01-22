تكريم جديد لستة من لاعبي المنتخب الوطني بدور سكنية

أربيل (كوردستان 24 )- أعلنت إدارة مجمعات حوراء بغداد السكنية، اليوم الأحد، 22 كانون الثاني 2023 عن تكريم ستة لاعبين من صفوف المنتخب الوطني بدور سكنية في المجمع.

وذكرت الإدارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "إدارة مجمعات حوراء بغداد السكنية متمثلة بحوراء القصاب ومصطفى الفعل، أوعزت بتكريم ستة من نجوم المنتخب الوطني بدور سكنية داخل مجمع حوراء بغداد السكني جنوبي بغداد".

وأضافت ان "هذا التكريم جاء عرفاناً لجهودهم في تحقيق اللقب الرابع للعراق، بعد غياب دام أكثر من 35 عاماً عن خزائن الكرة العراقية، ولدورهم الفاعل في إسعاد الشعب العراقي العظيم"، متمنين "لهم دوام الموفقية والنجاح بتحقيق المزيد من الانتصارات لإعلاء كلمة العراق في المحافل الدولية".

وتابعت أن "اللاعبين هم كل من:

1- جلال حسن

2- مصطفى ناظم

3- مناف يونس

-4 أمجد عطوان

5- ابراهيم بايش

6- أيمن حسين

وسبق أن وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمنح أعضاء المنتخب الوطني قطع أراضٍ في بغداد وجوازات سفر دبلوماسية.