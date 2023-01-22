أمن

خلية الإعلام الأمني تعلن قتل 5 إرهابيين بالضربة الجوية في طوزخرماتو

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طائرات سلاح الجو العراقي
طائرات سلاح الجو العراقي
العراق

أربيل ( كوردستان 24 )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، 22 كانون الثاني 2023 عن قتل 5 إرهابيين بالضربة الجوية في قضاء طوزخرماتو.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "لاحقاً لخبر الضربة الجوية التي نفذت في قاطع شمال شرقي الدوز يوم امس الموافق 21 كانون الثاني، فقد شرعت القوات الخاصة بإسناد وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة والمقر المسيطر في طوزخورماتو، بتفتيش مكان الضربة الجوية".

واضافت انها "عثرت على خمس جثث للإرهابيين تم التعرف على اثنين منها والبقية على شكل أشلاء متناثرة، كما عثرت على أسلحة ومخازن عتاد، فضلاً عن مواد لوجستية، ومازالت القطعات الامنية مستمرة في عملية البحث والتفتيش في المكان المستهدف".

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