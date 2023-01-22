سیاسة

رئيس أقليم كوردستان يضع حجر الاساس لمعهد ثقافي فرنسي – ألماني في أربیل

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس أقليم كوردستان أثناء وضع حجر الاساس لمعهد المستقبل الثقافي الفرنسي – الألماني
رئيس أقليم كوردستان أثناء وضع حجر الاساس لمعهد المستقبل الثقافي الفرنسي – الألماني
کوردستان

أربيل ( كوردستان 24 ) - جرت بعد ظهر اليوم الأحد 22 كانون الثاني 2023، على قلعة أربيل، مراسم رمزية لوضع الحجر الأساس لمعهد المستقبل الثقافي الفرنسي – الألماني المشترك، من قبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وسعادة السفير الفرنسي إيريك شوفاليه وسعادة السفير الألماني في العراق مارتن ييغر وقنصلي البلدين في أربيل وعدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة إقليم كوردستان.

وقال نيجيرفان بارزاني خلال كلمة له في مراسم وضع حجر الاساس إن هذا المغهد يعد جسرا أخر من علاقات الصداقة المشتركة بين أقليم كوردستان وألمانيا وفرنسا

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