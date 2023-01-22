الجیش العراقي يمنع الفلاحين الكورد في قرية ( بلكانة ) من زراعة أرضيهم

مرة أخرى قام الجيش العراقي بتطويق قرية ( بلكانة ) ومنع الفلاحين الكورد من القرية بممارسة أعمالهم على أراضيهم الزراعية .

قال مراسل (كوردستان 24 ) في كركوك إن الجيش العراقي قام اليوم الاحد 22 كانون الثاني 2023 بمنع الفلاحين الكورد من قرية ( بلكانة ) التابعة لمحافظة كركوك بممارسة أعمالهم الزراعية على أراضيهم ،مضيفا أن قوات الجيش العراقي قام بتطويق القرية بقوات عسكرية .

وأعلن ممثل فلاحي ناحية (سركران ) التابعة لمحافظة كركوك محمد اسماعيل في تصريح لكوردستان 24 ، أن آمر لواء 31 التابع للجيش العراقي حسن هاديية وبطلب من العرب الذين تم إستقدامهم طوق الجيش العراقي قرية (بلكانة ) بقوات عسكرية وهددوا الفلاحين الكورد ومنعم من أن يزاولوا أعمالهم الزراعية في الاراضي التي يمتلكونها وبأي شكل من الاشكال .

وأضاف محمد اسماعيل أن القوات العسكرية أستولوا على المعدات الزراعية للفلاحين الكورد ، كما ودعا ممثل فلاحي (سركران ) المسؤولين والبرلمانيين الكورد أن يقوموا بنجدتهم .