هیئة رئاسة برلمان كوردستان تجتمع غدا الاثنين

أربيل ( كوردستان 24 ) - بدعوة من رئاسة برلمان كوردستان تجتمع رئاسة الكتل في برلمان كوردستان يوم غد الاثنين 23 كانون الثاني 2023 ،وبحسب رئيس الكتل في البرلمان سيكون الاجتماع حول الانتخابات .

قال رئيس الكتل في برلمان كوردستان بابير كاملا في تصريح لكوردستان 24 إن إجتماع يوم غد الاثنين سيخصص لتفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات .

تأتي هذه الخطوة في وقت تطالب جميع القوى السياسية الكوردستانية باجراء إنتخابات برلمان كوردستان ،كما يشدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أن تجرى هذا العام ويجب التحضير لها باسرع وقت .