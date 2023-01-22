سیاسة

هیئة رئاسة برلمان كوردستان تجتمع غدا الاثنين

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برلمان أقليم كوردستان
برلمان أقليم كوردستان
کوردستان

أربيل  ( كوردستان 24 ) - بدعوة من رئاسة برلمان كوردستان تجتمع رئاسة الكتل في برلمان كوردستان يوم غد الاثنين 23 كانون الثاني 2023 ،وبحسب رئيس الكتل في البرلمان سيكون الاجتماع حول الانتخابات .  

قال  رئيس الكتل في برلمان كوردستان بابير كاملا في تصريح لكوردستان 24 إن إجتماع يوم غد الاثنين سيخصص لتفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات  .

تأتي هذه الخطوة في وقت تطالب جميع القوى السياسية الكوردستانية باجراء إنتخابات برلمان كوردستان ،كما يشدد  الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أن تجرى هذا العام ويجب التحضير لها باسرع وقت .

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