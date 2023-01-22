سیاسة

إسبانيا تفكك شبكة تستغل لاجئين أوكران

وكان الأوكرانيون يعيشون في المصانع "مكدسين في مساكن مؤقتة بدون التمكن من الخروج منها ويعملون ساعات طويلة"
author_image أحمد حاجي
إسبانيا تفكك شبكة تستغل لاجئين أوكران
إسبانيا تفكك شبكة تستغل لاجئين أوكران
العالم شبكة إسبانيا لاجئين أوكرانيين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة الإسبانية الأحد تفكيك شبكة تدير ثلاثة مصانع للتبغ يعمل فيها أوكرانيون فروا إلى إسبانيا بعد الغزو الروسي، "مكدسين" في مساكن مؤقتة.

وأوضح الحرس المدني الإسباني في بيان أن الشبكة متهمة بتهريب "كميات كبيرة" من التبغ كانت تحولها إلى سجائر مقلدة تباع في جميع أنحاء إسبانيا وكذلك في البلدان المجاورة.

وقبض على 27 شخصاً في إسبانيا كجزء من التحقيق الذي فتح بمساعدة وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول.

في موازاة ذلك، تم ضبط عشرة أطنان من أوراق التبغ و 3,5 ملايين علبة سجائر بقيمة إجمالية تبلغ 37,5 مليون يورو.

وأضاف البيان أن "المصانع الثلاثة الواقعة في منطقة النبيذ في لاريوخا (شمال) وإشبيلية (جنوب) وفالنسيا (شرق)، جهزت بآلات "ذات تكنولوجيا متقدمة" قادرة على إنتاج 540 ألف علبة سجائر يومياً.

وظفت الشبكة أوكرانيين أتوا إلى إسبانيا بصورة غير شرعية أو وصلوا كطالبي لجوء بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في شباط فبراير 2022.

وكان الأوكرانيون يعيشون في المصانع "مكدسين في مساكن مؤقتة بدون التمكن من الخروج منها ويعملون ساعات طويلة".

وتابع بيان الحرس المدني أن رؤساء الشبكة كانوا "يقومون بتبييض الأموال ويعيشون حياة بذخ" في ماربيا (جنوب).

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