روزماري ديكارلو تصل إلى بغداد في زيارة تشمل كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وصلت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو اليوم الأحد إلى بغداد في زيارة تشمل إقليم كوردستان.

وعقدت ديكارلو فور وصولها اجتماعاً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفق بيان أصدره المكتب الإعلامي للحكومة الاتحادية.

وذكر البيان أن السوداني أعرب خلال اللقاء عن تطلع الحكومة العراقية إلى "المزيد من التعاون المثمر مع برامج الأمم المتحدة العاملة، تأكيداً لنهج العراق الراسخ في تدعيم الاستقرار محلياً وإقليمياً".

وأشارت ديكارلو إلى "أهمية العراق ودوره الفاعل في المنطقة، وأوضحت استعداد المنظمة الأممية تقديم الدعم في مختلف المجالات، ولا سيما في ملفات مكافحة الفساد ومواجهة التغيرات المناخية".

كذلك التقت ديكارلو رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وبحثت معه "الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية"

وذكر بيان أصدره مكتب الحلبوسي أن ديكارلو أبدت دعم الأمم المتحدة المستمر للعراق في جميع المجالات، وفي كل ما يسهم بتحقيق تنميته واستقراره.

ومن المقرر أن تزور ديكارلو إقليم كوردستان في وقت لاحق.

وقالت المبعوثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت على حسابها في تويتر إن "زيارة روزماري إلى العراق ستستمر حتى الـ 24 من الشهر الجاري".

وأضافت أن ديكارلو "ستزور إقليم كوردستان، وستلتقي بقادة الإقليم، إلى جانب عقدها لقاءات ثنائية مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والشبابية".