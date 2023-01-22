سیاسة

وفد من برلمان كوردستان يزور بغداد غداً

author_image أحمد حاجي
برلمان إقليم كوردستان
برلمان إقليم كوردستان
کوردستان برلمان إقليم كوردستان وفد برلماني زيارة بغداد

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يزور وفد من برلمان كوردستان، غداً الاثنين 23 كانون الثاني يناير، بغداد، ويعقد لقاءات ثنائية مع الحكومة والبرلمان الاتحادي.

وقال عضو لجنة الداخلية في برلمان كوردستان محسن دوسكي لكوردستان 24، إنه "من المقرر أن يجري وفد من لجنة الداخلية في برلمان كوردستان، غداً الاثنين، زيارة إلى بغداد".

وأضاف دوسكي أن "الوفد سيعقد لقاءات ثنائية مع الحكومة ومجلس النواب" الاتحادي.

وأكد أن الهدف من الزيارة هو "مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، وكيفية مواجهة الإرهاب، والهجمات المتكررة على إقليم كوردستان".

 

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