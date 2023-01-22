وفد من برلمان كوردستان يزور بغداد غداً

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يزور وفد من برلمان كوردستان، غداً الاثنين 23 كانون الثاني يناير، بغداد، ويعقد لقاءات ثنائية مع الحكومة والبرلمان الاتحادي.

وقال عضو لجنة الداخلية في برلمان كوردستان محسن دوسكي لكوردستان 24، إنه "من المقرر أن يجري وفد من لجنة الداخلية في برلمان كوردستان، غداً الاثنين، زيارة إلى بغداد".

وأضاف دوسكي أن "الوفد سيعقد لقاءات ثنائية مع الحكومة ومجلس النواب" الاتحادي.

وأكد أن الهدف من الزيارة هو "مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، وكيفية مواجهة الإرهاب، والهجمات المتكررة على إقليم كوردستان".