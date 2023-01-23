اعتقال 3 قياديين في داعش بغارة أمريكية شرقي سوريا

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي يوم الأحد، إلقاء القبض على ثلاثة قياديين من تنظيم داعش، في هجوم بري وغارة جوية شرقي سوريا.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم"، إن بين الذين ألقي القبض عليهم مسؤولاً لوجستياً ورجلاً يعمل وسيطاً لتنظيم داعش، أما الثالث فوصف بأنه "مرتبط" بالتنظيم، بحسب وكالة "أ ف ب".

وأصيب مدني بجروح طفيفة في الهجوم الذي نُفّذ براً وبطائرة هليكوبتر، وفق بيان القيادة المركزية.

وقالت القيادة إن القوات نفذت غارة بطائرة هليكوبتر وهجوم بري في شرق سوريا، في 21 من يناير حيث ألقت القبض على "عبد الله حامد مصلح المداد الملقب أبو حمزة السوري"، وهو قيادي في التنظيم المتشدد، و"حسام حامد الصوري"، وقد أصيب مدني خلال الهجوم، بحسب وكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، جو بوتشينو، "تمت مرافقة المدني المصاب من قبل القوات الشريكة لنا إلى مرفق رعاية طبية قريب مع أحد أفراد الأسرة المرافقين"، مضيفاً أنه "تلقى الرعاية وأعيد إلى عائلته".

وأضاف بوتشينو تؤكد هذه العملية من جديد التزام القيادة المركزية الأميركية الثابت تجاه المنطقة والهزيمة الدائمة لداعش".

وتابع "القبض على قادة المنظمة سيعطل قدرتها على مزيد من التآمر وتنفيذ الهجمات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين".

وأضاف أن "داعش يمثل تهديداً لشركائنا وشعبي العراق وسوريا وخارجهما".

وتنتشر القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد داعش، في مناطق شمال سوريا وشمال شرقها وتنتشر في قواعد في محافظة الحسكة ودير الزور والرقة.