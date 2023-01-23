قتلى وجرحى في إطلاق نار قرب لوس أنجلس والمشتبه به في حالة فرار

أربيل (كوردستان24)- أفادت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الأحد، بأن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا جراء إطلاق نار استهدف مدينة مونتيري بارك التي تقطنها غالبية آسيوية.

ووفق نفس المصدر فإن الحادث وقع قرب موقع للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد، فيما لا يزال المشتبه به طليقا بعد ساعات من الواقعة.

وذكرت تقارير أن إطلاق النار وقع في مرقص بعد ساعة من الاحتفال بالعام القمري. في هذا السياق، قال وونغ وي، وهو أحد السكان المحليين، لصحيفة "لوس أنجلس تايمز" إن صديقته كانت في المرقص إلا أنها كانت في الحمام عندما بدأ إطلاق النار. وعند خروجها، رأت مسلحا وثلاث جثث هي جثث امرأتين وشخص عُرّف عنه بأنه مدير المكان.

وأوضحت الشرطة بأن المسلح فتح النار في مرقص في مونتيري بارك فيما كان السكان المحليون يحتفلون بالسنة القمرية الجديدة. وقال الكابتن أندرو مايرز من إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلس إن عناصر الشرطة استجابوا لمكالمات طوارئ قرابة الساعة 10,20 مساء السبت ووجدوا أشخاصا يخرجون مسرعين من المكان.

وأحيت حوادث إطلاق النار الجدل حول فرض قيود على استخدام الأسلحة، رغم إحراز تقدم ضئيل في الكونغرس بشأن تبني إصلاحات. وقضى أكثر من 44 ألف شخص متأثرين بإصابتهم بأعيرة نارية في 2022، وأكثر من نصفهم حالات انتحار.