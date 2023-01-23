سیاسة

الصدر يدين حرق المصحف ويمهل السويد 24 ساعة قبل تنفيذ 3 نقاط

author_image سوار أحمد
العراق مقتدى الصدر السويد حرق القرآن

أربيل (كوردستان24)- أدان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حرق المصحف في السويد، فيما أمهل السويد 24 ساعة قبل تنفيذ ثلاثة نقاط.

وقال الصدر في تغريدة له، "بعد تمادي حكومة مملكة السويد بحماية (محرقي القرآن) وذلك ليس من الحرية في شيء .. فلا بد لنا من وقفة:
أولا: على إخوتي أئمة الجمعة استنكار ذلك استنكاراً موحداً وشديد اللهجة كما على إخوتي مصلي الجمعة جلب مصحف معهم إلى صلاة الجمعة .

ثانيا: على ذوي رؤوس الأموال بناء نصب في كل مركز محافظة للمصحف الشريف وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

ثالثا: جمع تواقيع استنكارية مليونية وإرسالها إلى سفارة السويد من خلال وفد حوزوي عالي المستوى.

وأضاف، أن "هذا كله يصلح كمرحلة أولى ليطبق خلال الاسبوع الحالي رجاءً.. مع الابتعاد التام عن العنف".

وتابع، "أما لو سارعت حكومة السويد إلى معاقبتهم خلال 24 ساعة القادمة فلا داعي لتطبيق تلك النقاط".

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