وفد برلمان كوردستان يجتمع بلجنة الامن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي

أربيل (كوردستان24)- ترأس نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله اليوم الاثنين إجتماعاً مشتركاً بين لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي ولجنتي الداخلية والامن والمجالس المحلية والبيشمركة في برلمان كوردستان، لبحث تطوير آليات التنسيق المشترك والتعاون النيابي في مجال التشريعات والقوانين.

وقال المكتب الاعلامي لمجلس النواب العراقي في بيان له اليوم الاثنين "ان نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله ترأس الاجتماع المشترك بين لجنة الامن والدفاع النيابية في مجلس النواب العراقي ولجنتي الداخلية والامن والمجالس المحلية والبيشمركة في برلمان كوردستان".

وأضاف البيان "ان الاجتماع جاء لبحث تطوير آليات التنسيق المشترك والتعاون النيابي في مجال التشريعات والقوانين، وتوحيد الجهود والمساعي لمحاربة الإرهاب لتحقيق الأمن والإستقرار في عموم البلاد".