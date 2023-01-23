سیاسة

وفد برلمان كوردستان يجتمع بلجنة الامن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي

author_image مظفر مزوري
کوردستان مجلس النواب العراقي برلمان كوردستان لجنة الامن والدفاع لجنة الداخلية والبيشمركة لجنة الامن والمجالس المحلية

أربيل (كوردستان24)- ترأس نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله اليوم الاثنين إجتماعاً مشتركاً بين لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي ولجنتي الداخلية والامن والمجالس المحلية والبيشمركة في برلمان كوردستان، لبحث تطوير آليات التنسيق المشترك والتعاون النيابي في مجال التشريعات والقوانين.

وقال المكتب الاعلامي لمجلس النواب العراقي في بيان له اليوم الاثنين "ان نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله ترأس الاجتماع المشترك بين لجنة الامن والدفاع النيابية في مجلس النواب العراقي ولجنتي الداخلية والامن والمجالس المحلية والبيشمركة في برلمان كوردستان".

وأضاف البيان "ان الاجتماع جاء لبحث تطوير آليات التنسيق المشترك والتعاون النيابي في مجال التشريعات والقوانين، وتوحيد الجهود والمساعي لمحاربة الإرهاب لتحقيق الأمن والإستقرار في عموم البلاد".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف