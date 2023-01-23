الأنواء: انخفاض درجات الحرارة خلال 48 ساعة في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان اليوم الاثنين، توقعات الطقس في محافظات الاقليم خلال اليومين المقبلين.

‏وأفادت الهيئة في بيان، ان "درجات الحرارة من المتوقع أن تشهد انخفاضا من 1-3 درجة خلال 48 ساعة المقبلة ".

واشار البيان الى أن "درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة القادمة ستكون في أربيل 14 درجة مئوية، السليمانية 10 درجة، دهوك 14 درجة، حلبجة 10 درجة، سوران 10 درجات، كرميان 16 درجة، زاخو 15 درجة".