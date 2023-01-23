سیاسة

نيجيرفان بارزاني: احترام المفكّرين هو احترامٌ لهويتنا وتاريخنا

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال مشاركته في حفل التكريم- كوردستان 24
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال مشاركته في حفل التكريم- كوردستان 24
کوردستان نيجيرفان بارزاني فرياد فاضل المعهد الكوردي في برلين

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الاثنين، أن إبداء الاحترام لأي مفكر وعالِم "هو احترامٌ لهويتنا وتاريخنا".

جاء ذلك، خلال كلمةٍ له أثناء مشاركته في حفل تكريم رئيس معهد التعليم الكوردي في العاصمة الألمانية برلين، الدكتور فرياد فاضل.

وقال نيجيرفان بارزاني "قدّم الدكتور فرياد فاضل الكثير من الخدمات للتاريخ والأدب الكورديين، وتبرّع بـ 44 كتاباً للتعليم الكوردي".

وأضاف "لدى شعب كوردستان، في الداخل والخارج، عدد من المفكرين والعلماء، ويشكلون جميعاً ثروة الأمة الكوردية".

وجدّد رئيس الإقليم تأكيده على أن "نكون على مستوى المحافظة على اللغة والثقافة والقاموس الكوردي".

مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون نظام التعليم في كوردستان على مستوى قادرٍ على الاستجابة لقضايا العصر، وفتح الباب أمام الفكر والإبداع للطلبة الكورد".

 

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