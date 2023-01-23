سیاسة

مرور أربيل تهدد بمصادرة السيارات التي لا يلتزم سائقوها بإشارات حظر الوقوف

author_image سوار أحمد
کوردستان مديرية المرور اربيل التوقف غرامة مالية

أربيل (كوردستان24)- نبهت مديرية مرور أربيل اليوم الاثنين، السائقين بضرورة التزامهم بعدم الوقوف في الأماكن التي تتواجد فيها إشارات حظر الوقوف، مشيرة الى انه ستتم مخالفة كل سائق لا يلتزم.

وقال المتحدث باسم الإدارة، فاضل حاجي، ان على كافة السائقين أن يلتزموا بعدم ركن السيارات في الأماكن التي تتواجد فيها إشارات حظر التوقف في مركز المدينة، وخصوصا شوارع 60- 30-40 متر (قرب سوق اللنكة)، وشارع السلطان مظفر، وأمام المنطقة الصناعية الشمالية، وفي أي مكان تتواجد فيها إشارات حظر التوقف.

وأكد فاضل حاجي، انه ستتم مخالفة كل سائق لا يلتزم، بمبلغ 30 الف دينار، ومصادرة السيارة.

 

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