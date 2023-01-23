اقتصاد

المالية العراقية تستحدث أكثر من 2800 درجة وظيفية جديدة

author_image Kurdistan24 اربیل
لوغو وزارة المالية العراقية
لوغو وزارة المالية العراقية
العراق وزارة المالية العراقية طيف سامي محمد جامعة كركوك جامعة ديالى جامعة القادسية جامعة بابل

أربيل (كوردستان 24)- أنجزت وزارة المالية العراقية إجراءات استحداث أكثر من 2800 درجةً وظيفية ضمن ملاك وزارة التعليم العالي.

ومن المقرّر أن تتوزع الوظائف الجديدة على أربع جامعات عراقية هي جامعات القادسية، بابل، كركوك وديالى، بـ 2869 درجة وظيفية.

وتتوزع الوظائف على الجامعات المذكورة وفق حصة كل منها، بـ 1263 في جامعة كركوك، و736 درجة في بابل، و696 درجة في القادسية، و174 درجة في جامعة ديالى.

وقالت وزارة المالية في بيانٍ لها، الاثنين، "بتوجيه ومتابعة وزير المالية، طيف سامي محمد، أنجزت دائرة الموازنة في وزارة المالية إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية ضمن ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجامعات (كركوك ، ديالى ، بابل ، القادسية) ، بعدد إجمالي بلغ ٢٨٦٩ درجة".

يأتي ذلك، "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠٢٠) لسنة ٢٠٢٣ ، وعملاً بإعمام وزارة المالية رقم (٧٥٥٥٥) في ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٢ "، بحسب بيان المالية العراقية.

 

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