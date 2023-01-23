اقتصاد

الزراعة تتخذ إجراءات لمعالجة ارتفاع أسعار الأعلاف

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العراق

أربيل (كوردستان 24 )- كشفت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، 23 كانون الثاني 2023 عن سبب ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق المحلية، فيما أعلنت عن اتخاذ إجراءات  لمعالجة ذلك.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد الخزعلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ارتفاع أسعار الأعلاف يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية، حيث إن العراق يستورد كميات كبيرة من الحبوب وزيت الصويا والذرة"، لافتاً إلى أن "الوزارة اتخذت جملة من المعالجات تمثلت بالتوسع في الخطة الزراعية للموسم الحالي لمحصول الذرة الصفراء".

وأضاف الخزعلي، أن "أكثر من 630 ألف طن من الذرة الصفراء تم تسليمها إلى مستودعات الوزارة ومعاملها المنتشرة في عموم محافظات البلاد"، مبيناً أن "الدولة تقوم بشراء الذرة الصفراء "العرانيس" بسعر 500 ألف دينار للطن الواحد، وبيعها كحبوب للمربين بسعر مدعوم مقابل 400 ألف دينار للطن الواحد".

وتابع أن "هذا الإجراء يعد دعماً للفلاحين والمربين لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار"، مؤكدا أن "مخازن الوزارة لا تزال تحتوي على كميات كبيرة من الحبوب للذرة الصفراء والتي تقدم كأعلاف للحيوانات على اختلاف أنواعها".

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