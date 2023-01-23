اقتصاد

محافظ البنك المركزي الجديد : أتعهد بسقف زمني لإعادة سعر الصرف

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عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة
عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة
العراق

أربيل (كوردستان 24)- كشف عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة فادي الشمري، اليوم الاثنين، 23 كانون الثاني 2023 عن "تعهدات" لمحافظ البنك المركزي الجديد لإعادة سعر الصرف الى وضعه الطبيعي، فيما رجح أن تتم هذه الخطوة خلال اسابيع قليلة.

وقال الشمري في تغريدة له عبر تويتر وتابعتها (كوردستاني 24 )، إن "قرارات جريئة اتخذتها الحكومة في اعادة السيطرة والتوازن لسعر العملة بعد المضاربات السوقية الاخيرة منها تغيير ادارة البنك المركزي ودعم تزويد التجار بالسعر الرسمي في مختلف القطاعات التجارية".

واضاف أن "تعهدات المحافظ الجديد هو اعادة سعر الصرف خلال فترة وجيزة"، مؤكداً  أن "تقديري لها لن تتعدى سوى اسابيع".

تغريدة عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة
تغريدة عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة

 

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