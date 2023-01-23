بيكا هافيستو لكوردستان 24: لا مشكلة لأنقرة مع كورد فنلندا

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو اليوم الاثنين عدم وجود أي مشكلة لأنقرة مع أبناء الجالية الكوردية في فنلندا.

وقال هافيستو في تصريح لكوردستان 24، إن بلاده تحتضن 10 آلاف كوردي.

وسبق أن طالبت السلطات التركية فنلندا باتخاذ مواقف "أكثر حزماً" تجاه ناشطين كورد تصنفهم أنقرة "إرهابيين" في مقابل دعم مساعيهما للانضمام الى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف هافيستو "تركيا ليس لها أي مشكلة مع كورد فنلندا".

كان هافيستو قال في مؤتمر صحفي سابق إن الالتزامات التي تعهدت بها بلاده مع السويد لتركيا "نُفذت إلى حد بعيد".