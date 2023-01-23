جرح خمسة عتالين برصاص قوة إيرانية في منطقة هورامان

أربيل (كوردستان 24)- أصيب خمسة عتالين بجروح عندما فتحت قوات الأمن الإيرانية النار عليهم في منطقة هورامان بمحيط محافظة كرمانشاه في كوردستان إيران.

وكثيراً ما يقطع العتالون طرقاً محفوفة بالمخاطر في ظل عدم وجود وسيلة أخرى للرزق حاملين فوق أكتافهم رزماً ثقيلة من البضائع والسلع وغيرها.

وذكرت منظمة هنگاو المعنية بحقوق الإنسان أن العتالين الخمسة تعرضوا إلى إطلاق نار مباشر من القوات الإيرانية، في المنطقة المترامية الأطراف.

وبحسب تقارير حقوقية فقد استهدفت قوات حرس الحدود الإيرانية في عام 2022 العتالين لأكثر من 200 مرة، مما أودى بحياة 33 عتالاً وإصابة 176 آخرين بجروح.

ويطلق الكورد مصطلح "كولبار" على العتالين الذين يحملون بضائع على ظهورهم عبر الجبال الوعرة لنقلها من كوردستان إيران الى إقليم كوردستان أو بالعكس.