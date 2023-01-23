وزير خارجية بولندا يكشف لكوردستان 24 عن عقوبات جديدة ضد إيران

أربيل (كوردستان 24)- كشف وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو اليوم الاثنين عن فرض عقوبات جديدة ضد إيران.

وأدلى زبيغنيو راو بهذه التصريحات في ختام اجتماع عقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال زبيغنيو راو لكوردستان 24 "تحدثنا عن الوضع المتأزم في إيران... وتحدثنا موضوع الانتهاكات ضد حقوق الإنسان".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 19 مؤسسة إيرانية، مشيراً إلى اتخاذ خطوة مماثلة إزاء 18 شخصية في الجمهورية الإسلامية.

وتابع "هذه العقوبات ترتبط بانتهاكات حقوق الإنسان".