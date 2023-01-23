سیاسة

وزير خارجية بولندا يكشف لكوردستان 24 عن عقوبات جديدة ضد إيران

"هذه العقوبات ترتبط بانتهاكات حقوق الإنسان"
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وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو متحدثاً لكوردستان 24
وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو متحدثاً لكوردستان 24
کوردستان الاتحاد الأوروبي إيران زبيغنيو راو

أربيل (كوردستان 24)- كشف وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو اليوم الاثنين عن فرض عقوبات جديدة ضد إيران.

وأدلى زبيغنيو راو بهذه التصريحات في ختام اجتماع عقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال زبيغنيو راو لكوردستان 24 "تحدثنا عن الوضع المتأزم في إيران... وتحدثنا موضوع الانتهاكات ضد حقوق الإنسان".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 19 مؤسسة إيرانية، مشيراً إلى اتخاذ خطوة مماثلة إزاء 18 شخصية في الجمهورية الإسلامية.

وتابع "هذه العقوبات ترتبط بانتهاكات حقوق الإنسان".

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