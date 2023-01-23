الرئيس العراقي يؤكد ضرورة تطبيق اتفاق سنجار وتشجيع عودة النازحين لديارهم

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم الاثنين على ضرورة تطبيق بنود اتفاق سنجار وتشجيع عودة النازحين إلى مناطقهم.

وجاء تأكيد رشيد خلال لقائه نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق منسق الشؤون الإنسانية غلام محمد إسحق، ووفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وشدد الرئيس العراقي، بحسب بيان أصدره مكتبه، على "أهمية أن تباشر منظمات الأمم المتحدة بالأعمال التي تقع على عاتقها".

وأضاف "إننا ننتظر المزيد من الجهود والعمل لهذه المنظمات الأممية، حيث لا يزال دورها متواضعا في دعم وتشجيع عودة النازحين إلى مناطقهم".

وأكد رشيد على "ضرورة تطبيق بنود اتفاقية سنجار لأهميتها، والإسراع ببناء المساكن الملائمة وغلق ملف النازحين".

وتابع "تكمن أولوياتنا في حسم ملف النازحين، وإرجاعهم إلى مناطقهم السكنية، وتحسين أوضاعهم المعيشية والسكنية المأساوية حيث تدني الخدمات الصحية والغذائية، وهذا يتطلب جهودا حثيثة وسريعة من كافة المنظمات لتحسين وضعهم".

ولفت رشيد إلى أن "رئاسة الجمهورية مستعدة للتعاون ودعم عودة النازحين إلى مناطقهم السكنية".