وزير الخارجية النمساوي لكوردستان 24: داعش لا يزال تهديداً ويجب متابعته بدقة

أربيل (كوردستان 24)- حذر وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ اليوم الاثنين من أن تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديداً في المنطقة، ويتعين متابعة تحركاته بدقة.

وقال شالنبرغ لكوردستان 24 في ختام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن "النمسا جزء من التحالف الدولي ضد داعش، ولا يمكننا تجاهل حقيقة أنه لا يزال يشكل تهديداً، ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في شرق أفريقيا وغربها تحت عناوين مجموعات معينة".

وتابع "يتعين علينا مراقبة داعش عن كثب، لأننا لا نريد أن نتفاجأ مرة أخرى بصورة سلبية، ولا نريد أن يعود داعش إلى الظهور مجدداً".