نائب رئيس البرلمان يؤكد أهمية التعاون بين القوات الاتحادية والإقليم لضبط الحدود

أربيل (كوردستان24)- أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله يوم الأثنين، أهمية التعاون بين القوات الاتحادية والإقليم لضبط الحدود ومحاربة الإرهاب.

وذكر بيان لمكتب نائب رئيس البرلمان، أن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد ترأس الإجتماع المشترك الذي عقد اليوم الإثنين في القاعة الدستورية بين لجنة الأمن والدفاع النيابية ولجنتي الداخلية والأمن والمجالس المحلية والبيشمركة في برلمان كوردستان".

وبحسب البيان فقد "جرى بحث السبل الكفيلة لتطوير آليات التنسيق المشترك والتعاون النيابي في مجال التشريعات والقوانين، فضلاً عن مناقشة توحيد الجهود والمساعي لمواجهة التحديات ومحاربة الإرهاب".

وأشار نائب رئيس البرلمان، بحسب البيان، إلى أهمية استمرار الزيارات بين مجلس النواب وبرلمان كوردستان وعقد اجتماعات مشتركة بين اللجان النيابيـة لمناقشة القضايا والملفات والمشاكل التي تتعلق بالجوانب الأمنية، وأهمية التعاون بين القوات العسكرية الإتحادية والأقليم لضبط الحدود ومحاربة الإرهاب ومنع التهريب ومسك الأرض لتأمين الإستقرار.