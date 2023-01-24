سیاسة

فرنسا تعيد 15 امرأة و32 طفلا من مخيمات لاحتجاز الجهاديين في شمال سوريا

author_image سوار أحمد
سوریا فرنسا إعادة نساء واطفال مخيمات شمال شرق سوريا

أربيل (كوردستان24)- أعلنت  وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، إعادة 15 امرأة و32 طفلا كانوا في مخيمات يحتجز فيها جهاديون في شمال شرق سوريا.

 وأوضحت الوزارة أن الأجهزة المكلفة بمساعدة الأطفال تسلمت القاصرين في حين سلمت البالغات إلى السلطات القضائية المختصة.

وأفادت الوزارة في بيان "سلم القاصرون إلى الأجهزة المكلفة مساعدة الأطفال وستقدم لهم متابعة طبية اجتماعية" مضيفة أن "البالغات سلّمن إلى السلطات القضائية المختصة".

وأعلنت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في وقت سابق، تسليم 515 شخصا من أطفال ونساء لعوائل تنظيم داعش، إلى 13 دولة في 2022.

وذكرت الدائرة أن الدول الأكثر سحبا لرعاياها، هي طاجيكستان 146، وروسيا الاتحادية 68، وفرنسا 109، وألمانيا 53 وهولندا 60.

ويتواجد في مخيمي الهول وروج شمال شرقي سوريا، نحو 20 ألف شخص من 50 جنسية تقريبا من عوائل تنظيم داعش، وسط مطالبات متواصلة من الإدارة الذاتية من الدول لسحب رعاياها.

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