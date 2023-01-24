العراق يُعيد تشكيل الهيئة العليا للتعداد السكاني ويسمي لها رئيسا

أربيل (كوردستان24)- اعلنت وزارة التخطيط، يوم الثلاثاء، اعادة تشكيل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق، فيما تمت تسمية رئيس للهيئة.

ويترأس الهيئة، نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، في بيان، ان اعادة تشكيل الهيئة جاء في ضوء البرنامج الحكومي، الذي اكد على اهمية تنفيذ التعداد العام للسكان، مشيرا الى ان الهيئة ستعمل على تهيئة الظروف المطلوبة وتحديد الموعد المناسب لتنفيذ التعداد.

وتابع، ان تشكيل الهيئة العليا للتعداد اخذ بنظر الاعتبار، الدور الذي تضطلع به المؤسسات المعنية بهذا المشروع الوطني الكبير.

وبين ان مجلس النواب العراقي كان ممثلا في تشكيلة الهيئة بصفة مراقب، فيما مثّل الاعضاء الكثير من الوزارات والهيآت غير المرتبطة بوزارة، واقليم كوردستان، وعدد من الخبراء والمستشارين واساتذة الجامعات.