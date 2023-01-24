فؤاد حسين: الحكومة العراقية قلقة من جمود الاتفاق النووي الإيراني

أربيل (كوردستان24)- أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين يوم الاثنين، عن قلق الحكومة العراقية بخصوص جمود الاتفاق النووي الإيراني.

وجاءت تصريحات فؤاد حسين، خلال استقبال وكيلة الأمين العام للأمم المُتحدة للشؤون السياسيَّة وبناء السلام روزماري دي كارلو، ترافقها السيّدة جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمُساعدة العراق.

وعبر حسين عن "قلق الحكومة العراقيَّة من جمود الاتفاق النووي الإيراني"، لافتاً إلى "ضرورة إحياء هذا الملف، على الرغم من أن المنطقة تشهد توتراً أقل من السابق وخاصة بين إيران والسعودية".

وبين في مستهل اللقاء، بحسب البيان، عن "امتنانه للدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في العراق عبر مساندتها ودعمها العملية الديمقراطية"، مؤكداً "تطلع العراق إلى مزيد من الدعم الأممي لمواجهة الإرهاب، والمساعدات الأممية الممكنة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الضرورية الطارئة لتعزيز قدراته".

وأشار حسين إلى "إمكانية الحكومة العراقية على تحقيق النجاح، بالرغم من وجود تحديات أمنيَّة داخل البلاد، الأمر الذي يعكس حالة إيجابيَّة وتطورا يطرأ على العمليَّة السياسيَّة في العراق، مؤكِّداً على أهمية الدور الأممي في تقديم المساعدة والمشورة، لاسيما أنَّ العراق لا يزال بحاجة إلى الخبرة والمساعدة من الأمم المُتحدة، التي من الممكن أنَّ تحقق تغييراً نوعياً".

وأضاف، أن "الحكومة العراقيَّة حريصة على تنفيذ البرنامج الحكوميّ من خلال إعدادها لبرنامج يؤمن احتياجات المجتمع العراقيّ في إعادة التوازن ومواجهة الإرهاب، فضلاً عن اتخاذها القرارات المهمة التي تصب في مصلحة المواطن العراقي".