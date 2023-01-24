أسعار العملات والذهب في تداولات أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان24)- على الرغم من انخفاض قيمة الدولار يوم أمس الأثنين بسبب إجراءات رفع الدينار العراقي وإقالة محافظ البنك المركزي العراقي من منصبه بقرار من محمد شيعي سوداني، إلا أن قيمة الدولار ارتفعت مجددا اليوم.

وبلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 161.000 دينار عراقي

100 يورو = 174.000 دينار عراقي

100 جنيه إسترليني = 199.000 دينار عراقي

100 ليرة تركية = 86.000 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 3500 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2033 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 500.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 440.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 375.000 دينار عراقي