طقس العراق.. أمطار خفيفة وتصاعد للضباب غدا الأربعاء

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للضباب غداً الأربعاء.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون في المنطقة الوسطى صحواً وفي المنطقة الغربية سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة فيها، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ويتحول تدريجياً الى غائم جزئي، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون في المنطقة الوسطى صحواً الى غائم جزئي، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون صحواً ويتحول الى غائم جزئي، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً، كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن السابق في المنطقة الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".