وزارة الخارجية: لم نمنح أي جوازات سفر دبلوماسيَّة خارج الضوابط القانونيَّة

أربیل ( كوردستان 24 ) - أكدت وزارة الخارجيَّة، اليوم الثلاثاء، 24 كانون الپانی 2023 عدم منح أي جوازات سفر دبلوماسيَّة خارج الضوابط القانونيَّة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "اللجنة الخاصة بتدقيق طلبات جوازات السفر الدبلوماسيَّة والخدمة والمُشكلة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، برئاسة السفيرة صفية طالب السهيل، وعضويَّة كل من السفير عمر البرزنجيّ والسفير عبد الرحمن الحسينيّ، وبحضور رئيس الدائرة القانونيَّة السفير حيدر البرّاك، ورئيس الدائرة القنصليَّة أحمد أمين ورئيس دائرة المراسم، عقدت اجتماعاً مع اتحاد البرلمانيين العراقيين برئاسة منتصر الإمارة، والوفد المُرافق له".

وأوضح البيان أنه "جرى خلال الاجتماع مُناقشة الإفادة من القُدرات والكفاءات في وزارات الدولة العراقيَّة، لاسيما أعضاء مجلس النوّاب السابقين والإفادة من خبراتهم في مجالات تطوير العمل".

وتابع أن "الجانبين تطرّقا إلى مسألة منح الجوازات الدبلوماسيَّة لأعضاء مجلس النواب السابقين، لاسيما بعد ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وضرورة أن يكون هناك دور مُشترَك في إظهار الصورة الحقيقية لعمل وزارة الخارجيَّة"، مؤكداً أن "الوزارة لم تمنح أي جواز خارج الضوابط القانونيَّة".

من جانبه، أشار منتصر الإمارة إلى أنَّ "القانون كفل للنائب المتقاعد الحق بالحصول على الجواز الدبلوماسيّ حتى بعد تقاعده، وهذا ضمن قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، وعلى إثر هذا القانون صدر قرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمنح الجوازات الدبلوماسيَّة للنواب السابقين، وسيتم تزويد الوزارة بطلبات النوّاب للحصول على الجواز".