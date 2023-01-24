التجارة تعلن التوجه لبيع ثلاث مواد أساسية للمواطنين بأسعار تنافسية الأسبوع القادم

أربیل ( كوردستان 24 ) - أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، 24 كانون الثاني 2023 عن تشكيل خلية أزمة وفريق طوارئ لمراقبة أسعار المواد الغذائية، فيما أشارت الى التوجه لبيع ثلاث مواد غذائية أساسية للمواطنين بأسعار تنافسية الأسبوع المقبل.

وقالت مدير عام الشركة لمى الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة وبتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبإشراف ومتابعة وزير التجارة أثير الغريري، شكلت خلية أزمة وفريق طوارئ لمراقبة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية كبيض المائدة والدجاج المجمد".

وأضافت أنه "خلال اليومين الماضيين تم فتح أسواق البيع المباشر في أغلب منافذنا المنتشرة ببغداد، لبيع بيض المائدة بسعر 4750 ديناراً"، مشيرة الى أن "بعض التجار يسعون إلى إيصال سعر طبقة البيض إلى 7000 دينار وأكثر".

وتابعت أن "بيض المائدة وصل إلى محافظة النجف الأشرف خلال اليومين الماضيين"، مشيرة الى "استمرار تجهيز منافذ الشركة المنتشرة في كل المحافظات، حيث توجهنا يوم أمس الى محافظتي ذي قار وميسان".

وأكدت أن "الشركة مستمرة ببيع مادة الطحين الصفر التجاري بأسعار تنافسية"، لافتة الى أنه "لم يحدث أي ارتفاع بالطحين، والذي استمر بالحفاظ على سعره منذ أشهر".

وذكرت الموسوي أن "هناك مساعي لبيع الدجاج والأسماك وحليب الكبار بأسعار تنافسية خلال الأسبوع المقبل، وبنفس منافذ البيع المنتشرة في بغداد والمحافظات".