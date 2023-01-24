مذكرة قبض بحق النائب السابق فائق الشيخ علي (وثيقة)

أربيل (كوردستان 24 ) - اوضحت وثيقة صادرة من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، صدور مذكرة قبض بحق النائب السابق في البرلمان فائق الشيخ علي.

وبحسب الوثيقة المؤرخة في 15 كانون الثاني الجاري، وتابعتها كوردستان 24 فإن الشيخ علي مطلوب للقضاء بجريمة قذف وفقا للمادة 433 عقوبات.

ومطلع 2020، أصدر القضاء العراقي، قرارا بإلقاء القبض على فائق الشيخ علي، بعد اتهامه من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري بـ"توجيه تهديدات".

وحسب نص قرار القاضي، جاء الأمر بعد تقديم زعيم تحالف الفتح لوثائق وتغريدات ووثائق وقرص "سي دي"، إلى المحكمة ضد النائب.

وأمر القاضي بإصدار أمر قبض وتحر على علي الذي يقيم خارج العراق حاليا بالإضافة إلى طلب برفع الحصانة النيابية عنه.

وتعود القضية إلى تصريحات نارية لفائق الشيخ، ضد العامري، توعده فيها بملاحقته دوليا، بتهم قال إنها تتعلق بـ"جرائم قتل" ضد العراقيين.