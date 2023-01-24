سیاسة

وزير الموارد: العراق سيكون بمأمن بشأن توفير المياه

author_image سوار أحمد
العراق وزير الموارد والمياه العراق الأمطار

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب يوم الثلاثاء، تأمين أكثر من ريَّة لمحصولي الحنطة والشعير، مشيرا الى أنه سيتم استثمار مياه الأمطار والثلوج في السدود والخزانات لمواجهة موسم الصيف.

وقال ذياب في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "العراق سيكون بمأمن بشأن موضوع المياه بحسب توقعاتنا"، مبينا: "أننا استطعنا أن نوفر أكثر من ريَّة لمحصولي الحنطة والشعير".

وأضاف أن "ذلك سيوفر جزءاً من الخزين"، مشيراً الى أن "هناك أمطارا مقبلة متوقعة وثلوجا سيتم استثمارها في السدود والخزانات الخاصة للمياه لمواجهة موسم الصيف المقبل".

يذكر أن العديد من مناطق البلاد شهدت منذ بداية الموسم الشتوي الحالي تساقطاً للأمطار المتوسطة والشديدة أدت الى غرق بعض الشوارع وارتفاع مناسيب المياه في السدود ونهري دجلة والفرات.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف