وزير الموارد: العراق سيكون بمأمن بشأن توفير المياه

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب يوم الثلاثاء، تأمين أكثر من ريَّة لمحصولي الحنطة والشعير، مشيرا الى أنه سيتم استثمار مياه الأمطار والثلوج في السدود والخزانات لمواجهة موسم الصيف.

وقال ذياب في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "العراق سيكون بمأمن بشأن موضوع المياه بحسب توقعاتنا"، مبينا: "أننا استطعنا أن نوفر أكثر من ريَّة لمحصولي الحنطة والشعير".

وأضاف أن "ذلك سيوفر جزءاً من الخزين"، مشيراً الى أن "هناك أمطارا مقبلة متوقعة وثلوجا سيتم استثمارها في السدود والخزانات الخاصة للمياه لمواجهة موسم الصيف المقبل".

يذكر أن العديد من مناطق البلاد شهدت منذ بداية الموسم الشتوي الحالي تساقطاً للأمطار المتوسطة والشديدة أدت الى غرق بعض الشوارع وارتفاع مناسيب المياه في السدود ونهري دجلة والفرات.