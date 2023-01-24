هولندا تؤكّد بقاء قواتها في العراق لتدريب البيشمركة والجيش

أربيل (كوردستان 24)- أكّد وزير الخارجية الهولندية، فوبكي هوكسترا، أن قوات بلاده ستبقى في العراق هذا العام، وستواصل تدريب البيشمركة والقوات العراقية.

جاء ذلك، في تصريحٍ خاص لـ كوردستان 24، الثلاثاء، كشف خلاله "هوكسترا" عن فحوى اللقاء الذي جمع رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيس وزراء هولندا في منتدى دافوس.

وقال هوكسترا خلال حديثه لـ كوردستان 24، "ناقش الجانبان عدة قضايا مهمة في مجالات الأمن والاقتصاد واللاجئين".

وكان رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، التقى رئيس وزراء هولندا، مارك روته، ضمن سلسلة لقاءات أجراها مع رؤوساء وملوك الدول على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاسبوع الماضي.