اقتصاد

النفط: ايرادات الشهر الماضي بلغت اكثر من 7 مليارات دولار

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العراق

أربيل ( كوردستان 24 ) - أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، 24 كانون الثاني 2023 عن الصادرات النفطية لشهر كانون الأول الماضي.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (103) ملايين و(281) ألفاً و(459) برميلاً، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(708) ملايين و(556) ألف دولار".

وأشار الى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليون و(735) ألفاً و(151) برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(223) ألفاً و(338) برميلاً".

وأضاف أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (74.636) دولاراً"، مبيناً أن "الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (36) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

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