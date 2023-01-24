"التخطيط" تجري إحصاءاً سكانياً في العراق يشمل الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التخطيط العراقية، عن تشكيل لجنةٍ خاصة لإجراء إحصائيٍ سكاني في العراق، يشمل إقليم كوردستان أيضاً.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، الثلاثاء، إنها شكّلت "المفوضية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم".

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وأشار البيان، إلى أن الحكومة العراقية "أكدت على أهمية تنفيذ التعداد العام للسكان وتعمل على تهيئة الظروف اللازمة وتحديد الموعد المناسب لتنفيذ التعداد العام للسكان".

وأضاف البيان "يشمل هذا الإحصاء إقليم كوردستان أيضاً".

ويقدّر عدد سكان العراق بنحو 42 مليون نسمة، بحسب آخر إحصائية سكانية أجريت عام 1997.

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