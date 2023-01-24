منوعات

"التخطيط" تجري إحصاءاً سكانياً في العراق يشمل الإقليم

author_image Kurdistan24 اربیل
مشهد عام لأحد الأسواق في العراق- وكالات
مشهد عام لأحد الأسواق في العراق- وكالات
العراق إحصاء سكاني العراق وزارة التخطيط إقليم كوردستان السكان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التخطيط العراقية، عن تشكيل لجنةٍ خاصة لإجراء إحصائيٍ سكاني في العراق، يشمل إقليم كوردستان أيضاً.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، الثلاثاء، إنها شكّلت "المفوضية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم".

قد يهمّك: هيئة إحصاء كوردستان: معدل الفقر في الإقليم أقل من 10 بالمئة

وأشار البيان، إلى أن الحكومة العراقية "أكدت على أهمية تنفيذ التعداد العام للسكان وتعمل على تهيئة الظروف اللازمة وتحديد الموعد المناسب لتنفيذ التعداد العام للسكان".

وأضاف البيان "يشمل هذا الإحصاء إقليم كوردستان أيضاً".

ويقدّر عدد سكان العراق بنحو 42 مليون نسمة، بحسب آخر إحصائية سكانية أجريت عام 1997.

قد يهمّك: هيئة الإحصاء: معظم سكان كوردستان من الفئة العمرية الشابة

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف