وزارة الخارجیة : القانون كفل للنائب المتقاعد الحق بالحصول على الجواز الدبلوماسيّ بعد تقاعده

أربيل / كوردستان 24 )- عقدت اللجنة المُشكلة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، الخاصّة بتدقيق طلبات جوازات السفر الدبلوماسيّة والخدمة والخاصّة، برئاسة السفيرة صفية طالب السهيل إجتماعا لها الیوم الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023 " وتم خلال الإجتماع مُناقشة الإفادة من القُدرات والكفاءات في وزارات الدولة العراقيَّة، لاسيما أعضاء مجلس النوّاب السابقين والإفادة من خبراتهم في مجالات تطوير العمل.

كما تمت مناقشة مسألة منح الجوازات الدبلوماسيَّة لإعضاء مجلس النواب السابقين، لاسيما بعد ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وضرورة أنَّ يكون هناك دور مُشترَك في اظهار الصورة الحقيقة لعمل وزارة الخارجيَّة، إذ أنَّ الوزارة لم تمنح أي جواز خارج الضوابط القانونيَّة.

وأشار منتصر الأمارة رئیس إتحاد البرلمانيين العراقيين إلى أنَّ القانون كفل للنائب المتقاعد الحق بالحصول على الجواز الدبلوماسيّ حتى بعد تقاعده، وهذا ضمن قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، وعلى إثر هذا القانون صدر قرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمنح الجوازات الدبلوماسيَّة للنواب السابقين، وسيتم تزويد الوزارة بطلبات السادة النوّاب للحصول على الجواز.