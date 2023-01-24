بالفيديو | وفد المنتخب العراقي يصل إلى أربيل

أربيل (كوردستان 24)- وصل وفد المنتخب العراقي اليوم الثلاثاء إلى أربيل بناء على دعوة من إقليم كوردستان، وذلك بعدما أحرز لقب بطولة خليجي 25.

واستقبل محافظ أربيل أوميد خوشناو، في مطار أربيل الدولي، وفد المنتخب المؤلف من رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجان والكادر التدريبي بالإضافة إلى لاعبي المنتخب الوطني.

وتوج منتخب "أسود الرافدين" باللقب الرابع في تاريخه والأول منذ 1988 بعد فوزه المثير على نظيره العماني 3-2 في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني في استاد البصرة الدولي.