سیاسة

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تصل إلى إقليم كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
روزماري ديكارلو
روزماري ديكارلو
کوردستان إقليم كوردستان روزماري ديكارلو

أربيل (كوردستان 24)- بدأت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو زيارة إلى إقليم كوردستان بعد ختام مباحثاتها مع كبار المسؤولين العراقيين في بغداد.

ووصلت ديكارلو إلى أربيل اليوم الثلاثاء عبر مطارها الدولي برفقة المبعوثة الأممية إلى العراق جينين بلاسخارت وعدد من المسؤولين الأمميين.

واُستقبل الوفد الأممي برئاسة ديكارلو في مراسم رسمية حضرها مسؤول مكتب الأمم المتحدة في الإقليم، وفق ما أفاد مراسل كوردستان 24.

ومن المقرر أن تعقد ديكارلو سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في إقليم كوردستان، لبحث جملة من الملفات ولا سيّما تلك المتعلقة بالنازحين واللاجئين.

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