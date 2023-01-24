نتنياهو يلتقي الملك عبد الله في زيارة خاطفة إلى الأردن

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة مفاجئة إلى الأردن اليوم الثلاثاء، وأجرى محادثات مع الملك عبد الله، الذي شدد على حاجة إسرائيل إلى احترام الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى في القدس، حسبما ذكره الديوان الملكي الأردني.

وقال الديوان الملكي على موقعه الإلكتروني إن الملك عبد الله أبلغ نتنياهو، بأن على إسرائيل احترام "الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وعدم المساس به".

وأضاف أن الملك أكد لنتنياهو "ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام" المتوقفة منذ فترة طويلة بين الفلسطينيين وإسرائيل.

إلى ذلك، قال مكتب نتنياهو إن الزعيمين ناقشا قضايا المنطقة، ولا سيّما التعاون الاستراتيجي والأمني ​​والاقتصادي بين إسرائيل والأردن.