مصادر: تركيا تلغي اجتماعاً مع السويد وفنلندا بعد تظاهرة ستوكهولم

أربيل (كوردستان 24)- قررت تركيا إلغاء اجتماع مع السويد وفنلندا كان من المقرر عقده الشهر المقبل، وذلك بعد تظاهرة جرت مطلع الأسبوع في ستوكهولم أدانتها أنقرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية رسمية.

وأفادت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) أن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده في بروكسل تأجل بناء على طلب أنقرة إلى أجل غير مسمى.

وكان متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ سيحضر الاجتماع أيضاً.

من جانب آخر نقلت وكالة رويترز عن مصدر في الرئاسة التركية قوله إن تركيا لم تلغ الاجتماع لكنها أرجأته. ولم يحدد المصدر الموعد الذي تأجل إليه الاجتماع.

وقال أردوغان أمس الاثنين إن السويد يجب ألا تتوقع دعم تركيا لعضويتها في حلف شمال الأطلسي بعد احتجاج قرب السفارة التركية في ستوكهولم مطلع الأسبوع الجاري شهد حرق نسخة من المصحف الشريف.

وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد هجوم روسيا على أوكرانيا وتحتاجان الآن إلى دعم جميع دول الحلف الحالية للمضي قدما في طلبهما.