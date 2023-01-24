إقليم كوردستان يعلن تأمين مفردات السلة الغذائية لثلاثة أشهر

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان نوزاد كاميل، اليوم الثلاثاء، عن تأمين مفردات السلة الغذائية لثلاثة أشهر.

وقال نوزاد كاميل في تصريح صحفي، إن "الحصص الغذائية لشهور كانون الأول وشباط وآذار متوفرة في المستودعات"، مضيفاً أنها "ستوزع شهرياً على وكلاء الأغذية".

كما طمأن مدير عام التجارة المواطنين بأنه "سيتم توزيع الحصص الغذائية الشهرية خلال هذا العام، مثلما كان في السنوات الماضية".

كما دعا نوزاد كاميل المواطنين "إلى عدم بيع المواد الغذائية التي توزع عليهم شهرياً، وذلك بسبب الارتفاع والانخفاض الذي يصاحب سعر صرف العملة".

وأكد "أنهم يسارعون إلى توزيع الحصص الغذائية الشهرية في موعدها، ليستفيد منها المواطنون ويستخدموها في غذائهم اليومي".