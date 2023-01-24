نيجيرفان بارزاني للمنتخب العراقي: فوزكم في خليجي 25 أبهج المواطنين كافة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وفد المنتخب العراقي لكرة القدم الذي وصل إلى أربيل في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

وحضر اللقاء وزير الثقافة والشباب لحكومة إقليم كوردستان، بالإضافة إلى محافظي أربيل والبصرة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وعدد من المسؤولين.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان أن نيجيرفان بارزاني جدد تهنئة المنتخب العراقي بإحرازه لقب بطولة خليجي 25 الأسبوع الماضي في البصرة.

ورحب نيجيرفان بارزاني بزيارة المنتخب العراقي إلى إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن فوز المنتخب يمثل فوزاً للبلاد برمتها، بعد أن أدخل البهجة إلى قلوب العراقيين في أنحاء البلاد كافة، لافتاً إلى أن المواطنين في مدن إقليم كوردستان قاطبة عبّروا عن سعادتهم بالفوز.

وأكد رئيس إقليم كوردستان أن هذا الفوز مهم بالنسبة للعراق والعراقيين، لأنه جمع العراقيين بأسرهم، وبعث رسالة للعالم مفادها أن العراق عاد ونهض، متمنياً دوام النجاح للمنتخب العراقي، وأكد دعمه له.

كذلك شكر نيجيرفان بارزاني محافظ البصرة والمنظمين والقوات الأمنية وجميع الجهات التي أدّت دوراً من أجل إنجاح البطولة، بحسب البيان.